Haberler İtalya Serie A TRANSFER HABERLERİ | Oliver Giroud Milan'dan resmen ayrılacağını duyurdu!

TRANSFER HABERLERİ | Oliver Giroud Milan'dan resmen ayrılacağını duyurdu!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını terleten Oliver Giroud kariyeri hakkında flaş kararını duyurdu. Tecrübeli golcü, İtalyan devinden sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:31
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TRANSFER HABERLERİ | Oliver Giroud Milan'dan resmen ayrılacağını duyurdu!

İtalyan devi Milan'ın formasını terleten Oliver Giroud ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak 37 yaşındaki tecrübeli yıldız kariyeri hakkında sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE GIROUN'UN AÇIKLAMASI:

"Önümüzdeki iki maç, benim Milan'daki son maçlarım olacak. Kariyerime MLS'te devam edeceğim. Konuşmakta zorlanıyorum çünkü Milan benim kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Olivier Giroud'un MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile kısa sürede resmi sözleşme imzalaması ve kulübe katılması bekleniyor.

Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol 9 asistlik performans gösteren Fransız oyuncu, Milan kariyerinde çıktığı 130 maçta 48 gol 20 asistlik performans gösterdi.

Giroud, Milan ile 1 Serie A şampiyonluğu yaşadı.

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