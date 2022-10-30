Haberler İtalya Serie A Empoli 0-2 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih'li Atalanta deplasmanda kazandı!

Empoli 0-2 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih'li Atalanta deplasmanda kazandı!

İtalya Serie A'nın 12. haftasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, deplasmanda Empoli'yi Hans Hateboer ve Ademola Lookman'ın golleriyle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 16:50
Empoli 0-2 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih'li Atalanta deplasmanda kazandı!

Serie A'nın 12. haftasında Empoli ile Atalanta kozlarını paylaştı.

Konuk takım, rakibini 32. dakikada Hans Hateboer ve 59. dakikada Ademola Lookman'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan Atalanta'da Teun Koopmeiners, 42. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

MERİH 90 DAKİKA OYNADI

Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de çıktığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Atalanta bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Empoli ise 11 puanda kaldı.

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