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30 Aralık 2019, Pazartesi
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satılıyor! 1 milyar Euro...

Roma satılıyor! 1 milyar Euro...

İtalya Serie A ekiplerinden 'nın önümüzdeki günlerde satılacağı ifade edildi. Milli yıldızlar  ve 'in formasını giydiği tarihi kulüp için 750 milyon Euro - 1 milyar Euro arasında bir fiyat belirlendiği aktarıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Milli futbolcu ve 'in formasını giydiği İtalya Serie A takımlarından el değiştiriyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulübün Amerikalı sahibi James Pallotta Roma'yı, yine bir Amerikalı iş insanı Dan Friedkin'e devredecek.

Bir süredir devam eden görüşmelerin son günlerde hızlandığı ve kısa süre içerisinde de nihayete erdirileceği ifade edildi. Kulübün satış rakamının ise 750 milyon Euro ile 1 milyar Euro arasında olacağı öne sürüldü. Satış işleminin ocak ayının ilk günlerinde resmiyet kazanacağı bildirildi.

2012'den beri İtalyan ekibinin başkanlığını yürüten Pallotta, kulüpte herhangi bir kupa kazanma başarısı gösteremedi. Başkan, Roma'nın ikonik futbolcuları Francesco Totti ve De Rossi ile anlaşamıyordu. Efsane kaptan Totti, yöneticilere kızgın olduğu için kariyerinde formasını giydiği tek kulüpten olaylı ayrılmıştı.


  1. 30.12.2019
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