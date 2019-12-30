Roma satılıyor! 1 milyar Euro...

Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalya Serie A takımlarından Roma el değiştiriyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulübün Amerikalı sahibi James Pallotta Roma'yı, yine bir Amerikalı iş insanı Dan Friedkin'e devredecek.

Bir süredir devam eden görüşmelerin son günlerde hızlandığı ve kısa süre içerisinde de nihayete erdirileceği ifade edildi. Kulübün satış rakamının ise 750 milyon Euro ile 1 milyar Euro arasında olacağı öne sürüldü. Satış işleminin ocak ayının ilk günlerinde resmiyet kazanacağı bildirildi.

2012'den beri İtalyan ekibinin başkanlığını yürüten Pallotta, kulüpte herhangi bir kupa kazanma başarısı gösteremedi. Başkan, Roma'nın ikonik futbolcuları Francesco Totti ve De Rossi ile anlaşamıyordu. Efsane kaptan Totti, yöneticilere kızgın olduğu için kariyerinde formasını giydiği tek kulüpten olaylı ayrılmıştı.



