İstanbulspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İstanbulspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor - Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Samsunspor maçı 28 Ocak Pazartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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