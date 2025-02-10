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Haberler İspanya La Liga Mallorca 1-1 Osasuna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Mallorca 1-1 Osasuna (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Mallorca, sahasında Osasuna'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 01:07
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Mallorca 1-1 Osasuna (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Mallorca, sahasında Osasuna'yı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İlk yarıda iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, gol sesi çıkmadı. Mücadelenin 81. dakikasında Mallorca, Vedat Muriqi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Osasuna, uzatma dakikalarında Enzo Boyomo'nun golüyle beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla iki takım da puanını 31'e yükseltti. Mallorca ve Osasuna, ligde orta sıralardaki yerlerini korudu.

Mallorca, gelecek hafta evinde Las Palmas ile karşılaşacak. Osasuna ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

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