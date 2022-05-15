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Mallorca Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Mallorca sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 33, konuk ekibin ise 42 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Mallorca-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 12:00
Mallorca Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Mallorca-Rayo Vallecano maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 33 puanla 18. sırada yer alan Mallorca sahasında, 42 puanlı Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

👉MALLORCA-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca'nın sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacağı maç bugün TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌MALLORCA-RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Raillo, Olivan, Costa; Battaglia, Sanchez, Sevilla; Muriqi, Rodriguez

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Maras, Catena, F. Garcia; Lopez, Valentin; Bebe, Trejo, A. Garcia; Guardiola

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