Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona, La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Camp Nou'da oynanacak maç iki takım içinde oldukça büyük önem taşıyor. Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirveyi Real Madrid'e kaprtıran Barcelona, 69 puanla 2. sırada yer alırken, Atletico Madrid ise geride kalan 32 haftada topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Puig, Messi, Griezmann, Suarez

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi, Correa, Partey, Llorente, Saul, Felix, Morata