Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 33. haftasında 'da 'i ağırlıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, 'nın 33. haftasında 'i konuk ediyor. 'da oynanacak maç iki takım içinde oldukça büyük önem taşıyor. Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirveyi Real Madrid'e kaprtıran Barcelona, 69 puanla 2. sırada yer alırken, Atletico Madrid ise geride kalan 32 haftada topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Puig, Messi, Griezmann, Suarez

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi, Correa, Partey, Llorente, Saul, Felix, Morata

  1. 30.06.2020
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