Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Barcelona Camp Nou'da Atletico Madrid'i ağırlıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Barcelona, La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Camp Nou'da oynanacak maç iki takım içinde oldukça büyük önem taşıyor. Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirveyi Real Madrid'e kaprtıran Barcelona, 69 puanla 2. sırada yer alırken, Atletico Madrid ise geride kalan 32 haftada topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor.
BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Barcelona-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Puig, Messi, Griezmann, Suarez
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi, Correa, Partey, Llorente, Saul, Felix, Morata
- 30.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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