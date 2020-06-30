Lionel Messi kariyerindeki 700. golünü attı!
Barcelona'nın süper starı Lionel Messi, kariyerindeki başarılara her gün bir yenisini daha ekliyor. Arjantinli yıldız, Atletico Madrid karşısında attığı penaltı golüyle kariyerindeki 700. golünü kaydetti.
Barcelona'nın dünya yıldızı Lionel Messi futbola damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli futbolcu, Atletico Madrid maçında attığı golle 700'ler kulübüne adını yazdırdı.
Lionel Messi, La Liga'nın 33. hafta maçında Atletico Madrid'e attığı golle tüm kariyerindeki 700. golünü kaydetti. Bu 700 golün 630'nu Barcelona formasıyla kaydeden Messi, 70 tanesini Arjantin Milli Takımı ile attı.
İŞTE FUTBOLDA 700 GOL BARAJINA ULAŞAN İSİMLER
Romario, Josef Bican, Gerd Müller, Pele, Ferenc Puskas, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.
- 01.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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