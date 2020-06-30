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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Barcelona Lionel Messi yine tarih yazdı! Kariyerinde...

kariyerindeki 700. golünü attı!

Lionel Messi kariyerindeki 700. golünü attı!

'nın süper starı , kariyerindeki başarılara her gün bir yenisini daha ekliyor. Arjantinli yıldız, karşısında attığı penaltı golüyle kariyerindeki 700. golünü kaydetti.

'nın dünya yıldızı futbola damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli futbolcu, maçında attığı golle 700'ler kulübüne adını yazdırdı.

Lionel Messi, 'nın 33. hafta maçında Atletico Madrid'e attığı golle tüm kariyerindeki 700. golünü kaydetti. Bu 700 golün 630'nu Barcelona formasıyla kaydeden Messi, 70 tanesini ile attı.

İŞTE FUTBOLDA 700 GOL BARAJINA ULAŞAN İSİMLER
Romario, Josef Bican, Gerd Müller, Pele, Ferenc Puskas, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.

  1. 01.07.2020
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