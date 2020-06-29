Arda Turan'ın Barcelona macerası resmen sona erdi
Atletico Madrid formasıyla kariyerinin altın çağını yaşadıktan sonra 2015 yazında 34 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın İspanya macerası sona buldu. Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona eren 33 yaşındaki futbolcu serbest kaldı.
Atletico Madrid'de parladıktan sonra 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atan Arda Turan'ın İspanya macerası sona erdi.
Milli futbolcunun Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı.
6 AYDIR FUTBOLA UZAK
2018'in ocak ayında kiralık olarak geldiği Başakşehir'de bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcu, 2020'nin ocak ayında turuncu-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Barcelona tarafından idmanlara bile çağrılmayan ve 6 aydır futbola uzak kalan Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı merak konusu...
Arda Turan 2.5 yıllık Barcelona kariyerinde toplam 55 resmi maça çıkarken, 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 01:11
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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