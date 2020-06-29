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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'ın macerası resmen sona erdi

Arda Turan'ın Barcelona macerası resmen sona erdi

formasıyla kariyerinin altın çağını yaşadıktan sonra 2015 yazında 34 milyon euroya 'ya olan 'ın macerası sona buldu. Katalan ekibiyle olan sözleşmesi itibarıyla sona eren 33 yaşındaki futbolcu serbest kaldı.

'de parladıktan sonra 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında 'ya 5 yıllık imza atan 'ın macerası sona erdi.

Milli futbolcunun Katalan ekibiyle olan sözleşmesi itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı.

6 AYDIR FUTBOLA UZAK

2018'in ocak ayında kiralık olarak geldiği 'de bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcu, 2020'nin ocak ayında turuncu-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Barcelona tarafından idmanlara bile çağrılmayan ve 6 aydır futbola uzak kalan Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takıma olacağı merak konusu...

Arda Turan 2.5 yıllık Barcelona kariyerinde toplam 55 resmi maça çıkarken, 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 01:11
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