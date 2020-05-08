Real Madridli Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Real Madridli 'in sağ ayağında kırık tespit edildi

Real Madridli Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi

'in sezon başında ekiplerinden 'tan 60 milyon Euro'ya edilen 'in sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi. Yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise açıklanmadı.

1. Futbol Ligi () ekibi , forvet oyuncusu 'in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp futbolcunun sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Jovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.


24 MAÇTA SADECE 2 GOL ATTI

Alman ekibi 'tan 60 milyon Euro'ya edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabilmişti.

Real Madrid, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak.

  1. 08.05.2020
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