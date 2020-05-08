Real Madridli Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi
Real Madrid'in sezon başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon Euro'ya transfer edilen Luka Jovic'in sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi. Yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise açıklanmadı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, forvet oyuncusu Luka Jovic'in sakatlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp futbolcunun sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.
Jovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.
24 MAÇTA SADECE 2 GOL ATTI
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon Euro'ya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabilmişti.
Real Madrid, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak.
- 08.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Madridli Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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