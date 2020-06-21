Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması! Transfer...
Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Arda Turan'ın adı transferde Beşikaş ile anılıyordu. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, 33 yaşındaki futbolcunun gündemlerinde yer almadığını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, CNN Türk'e yaptığı açıklamada gelecek sezon siyah-beyazlı takıma transfer olacağı iddia edilen Arda Turan hakkında konuştu.
''GÜNDEMİMİZDE YOK''
Arda Turan'ın gündemde olmadığını dile getiren Çebi, "Bizim gündemimizde Arda Turan transferi yok. Sosyal mesafeli seyirciye evet derim. Şu dönemde taraftarlar maçları evlerinden seyretsin" dedi.
Futbolcular için Türkiye'nin cennet olduğunu vurgulayan Çebi, "Artık burası çöplüğe döndü. İsmini manşet yapmış ama o isimden eser kalmamış futbolcular burada ciddi paralar kazanıp gidiyorlar.
Abdullah Avcı'ya bir ödememiz var. Sözleşmesinde kulüp feshederse, yeni bir iş bulana kadar ödemeleri devam eder şeklinde bir madde var. Bağış kampanyası gönül işi" şeklinde konuştu.
- 21.06.2020
- Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması! Transfer...
- Celta Vigo 6-0 Deportivo Alaves | MAÇ SONUCU
- Tahir Karapınar'dan Gustavo açıklaması! ''Stoperde çünkü...''
- Flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Fenerbahçe'ye yakışmayan bir futbolcu"
- Boluspor-Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.