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21 Haziran 2020, Pazar
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'tan açıklaması! ...

Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması! Transfer...

'le olan sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan 'ın adı transferde Beşikaş ile anılıyordu. Siyah-beyazlılarda başkan , 33 yaşındaki futbolcunun gündemlerinde yer almadığını açıkladı.

Başkanı , CNN Türk'e yaptığı açıklamada gelecek sezon siyah-beyazlı takıma olacağı iddia edilen hakkında konuştu.

''GÜNDEMİMİZDE YOK''
Arda Turan'ın gündemde olmadığını dile getiren Çebi, "Bizim gündemimizde Arda Turan transferi yok. Sosyal mesafeli seyirciye evet derim. Şu dönemde taraftarlar maçları evlerinden seyretsin" dedi.

Futbolcular için 'nin cennet olduğunu vurgulayan Çebi, "Artık burası çöplüğe döndü. İsmini manşet yapmış ama o isimden eser kalmamış futbolcular burada ciddi paralar kazanıp gidiyorlar.

'ya bir ödememiz var. Sözleşmesinde kulüp feshederse, yeni bir iş bulana kadar ödemeleri devam eder şeklinde bir madde var. Bağış kampanyası gönül işi" şeklinde konuştu.


  1. 21.06.2020
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