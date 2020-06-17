Kral geri dönüyor

Beşiktaş'ta cumartesi oynanacak Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor. Sergen Yalçın, deplasmandaki maç öncesinde yapılan idmanlarda herkesi şaşırtan bir 11 denedi. Antalya maçında 11'de sahaya sürdüğü; Güven, Boyd, Diaby, Boateng ve Ruiz'i yedek oturtan Yalçın; bu isimlerin yerine cezası biten Burak ile birlikte Lens, N'Koudou, Ljajic ve Necip'e 11'de yer verdi. Sergen'in Antalya maçının 11'inde 5 oyuncuyu birden değiştirmesi dikkat çekti.