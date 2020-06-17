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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Dorukhan bilmecesi

Dorukhan bilmecesi

'ta Dorukhan Toköz'un durumu kafa karıştırmaya devam ediyor. Yeni sözleşme görüşmelerinde yönetimle arası açılan genç oyuncu tarafından maçının 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Dorukhan'ın tamamen iyileştiği halde tarafından kadroya alınmama sebebinin; yönetimin yeni sözleşme yapmadan kadroya almamasını istediği şeklinde yorumlandı.

  1. 17.6.2020
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