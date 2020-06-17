Dorukhan bilmecesi
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'un durumu kafa karıştırmaya devam ediyor. Yeni sözleşme görüşmelerinde yönetimle arası açılan genç oyuncu Sergen Yalçın tarafından Antalya maçının 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı.
Dorukhan'ın tamamen iyileştiği halde Sergen Yalçın tarafından kadroya alınmama sebebinin; yönetimin yeni sözleşme yapmadan kadroya almamasını istediği şeklinde yorumlandı.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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