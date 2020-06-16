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Sergen Yalçın istedi, o 'gidiyorum' dedi! Sezon sonunda...
Beşiktaş'ın yıldız isminden flaş karar... Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, evinde oynadığı maçtan mağlubiyetle ayrılmış ve tahmin etmediği bir sonuç almıştı. Maç sonrasında siyah beyazlıların yıldız ismi flaş bir karara imza attı ve ayrılmayı kafasına koydu. İşte detaylar...
16 Haziran 2020 Salı 11:21
Güncelleme: 16.06.2020 11:36
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Beşiktaş'ta son dakika ayrılık kararı... Süper Lig'in 27. haftasında, sahasında Antalyaspor'u konuk eden siyah beyazlılar, evinde beklenmedik bir mağlubiyet yaşamıştı.
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Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonu yaptığı konuşmada oyuncularına sitem ederken, "Zor iki devre oldu. İlk 45 dakika bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Hiçbir şey yapmadık, konsantre olmakta zorlandık." ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından siyah beyazlılarda bir sürpriz daha yaşandı...
Sezon başında İngiltere Premier Lig devi Arsenal'den kiralanan Elneny, sezon sonunda ayrılma kararı aldı.
SERGEN YALÇIN 'KALSIN' DEMİŞTİ AMA... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 'gelecek sezon kalsın' diyerek olumlu rapor vermesine karşın Mısırlı yıldız tarafını ayrılıktan yana kullandı.