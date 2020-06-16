Sergen Yalçın istedi, o 'gidiyorum' dedi! Sezon sonunda...

Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonu yaptığı konuşmada oyuncularına sitem ederken, "Zor iki devre oldu. İlk 45 dakika bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Hiçbir şey yapmadık, konsantre olmakta zorlandık." ifadelerini kullanmıştı.