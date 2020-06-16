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Yıldız futbolcudan flaş itiraf! "Beşiktaş'ta oynamayı G.Saray'dan daha çok isterim"
Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen 19 yaşındaki genç yıldız Orkun Kökçü verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Geleceğine dair de konuşan Kökçü, "Feyenoord'da oynadığım için gurur duyuyorum" derken, Türkiye'ye transferine dair de ipuçları verdi. İşte detaylar...
16 Haziran 2020 Salı 16:21
Güncelleme: 16.06.2020 17:38
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Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, transferi hakkında konuştu. Genç oyuncu, ileride Beşiktaş forması giymek istediğini belirtirken, Galatasaray'a da açık kapı bıraktı.
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TRT Spor'a konuşan ve corona virüsü sürecinde futbolu çok özlediğini söyleyen Kökçü, "Feyenoord'da oynadığım için gurur duyuyorum" dedi.
Adının başta Arsenal olmak üzere Avrupa'nın dev takımlarıyla anılması ve transferi hakkında da görüşlerini dile getiren Orkun Kökçü, "Konuyla menajerim ve ailem ilgileniyor. Gelecek ne gösterecek hep beraber göreceğiz. Benim görevim futbol oynamak" dedi.
İleride Türkiye'de hangi takımda forma giymek istediğinin sorulması üzerine Orkun, "Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim" dedi.
Galatasaray'a da açık kapı bırakan 19 yaşındaki orta saha, "Profesyoneliz, Galatasaray da büyük takım. Avrupa'da büyük bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. O da olabilir ama yine de Beşiktaş olsa daha iyi olur" ifadesini kullandı.