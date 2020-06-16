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16 Haziran 2020, Salı
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ve N’Sakala’yı istedi!

Sergen Yalçın Gökhan Töre ve N’Sakala’yı istedi!

maçının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü , alınan yenilginin ardından yolların ayrılması gereken isimleri de belirliyor.

Siyah-beyazlı yöneticilerle sürekli kadro yapılanması hakKında görüşen , 'da forma giyen ve 'dan Fabrice N'Sakala'nın uygun maliyetle takıma dahil edilmesinin, önümüzdeki sezon çok önemli fayda sağlayacağını belirtti.

  1. 16.6.2020
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