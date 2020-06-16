Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve sakatlık açıklaması!
Beşiktaş'ta son dakika Domagoj Vida haberi... Siyah beyazlılar, yaptığı resmi açıklamada Hırvat yıldızın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamada bulundu.
Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın sakatlığına ilişkin resmi açıklama yayınladı.
Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Futbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 12:19
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve sakatlık açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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