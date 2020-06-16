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16 Haziran 2020, Salı
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'tan ve sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve sakatlık açıklaması!

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, yaptığı resmi açıklamada Hırvat yıldızın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamada bulundu.

, Hırvat yıldız 'nın sakatlığına ilişkin resmi açıklama yayınladı.

Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;


"Futbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 12:19
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