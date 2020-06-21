Denizlispor maçı sonrası olanlar oldu! İşte 2021 model Beşiktaş

Bu açıklamalardan sonra siyah beyazlıların transfer politikasının da nasıl olacağı netleşmiş oldu. Mevcut takımdan en az 6 oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin gözle bakılırken, bu sayının yapılacak transferler ve denkleşecek bütçe ve satılacak futbolcularla 9-10'a kadar çıkması bekleniyor. Bu hareketlilik de yeni alınacak oyuncu sayısının da 10'u bulması anlamını taşıyor.