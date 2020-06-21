Denizlispor maçı sonrası olanlar oldu! İşte 2021 model Beşiktaş - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Denizlispor maçı sonrası olanlar oldu! İşte 2021 model Beşiktaş

28. hafta mücadelesinde Denizlispor'u 5-1 gibi net bir skorla geçen Beşiktaş, topladığı 47 puanla 5. sırada yer alıyor. Zirve ile arasında 12 puan gibi ciddi bir fark bulunan siyah-beyazlılar, gelecek sezon için ciddi bir hazırlık içerisinde. Kadrosunu baştan aşağı yenileyecek olan Kartal'da, bazı mevkiler ve isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte detaylar...

21 Haziran 2020 Pazar 14:20
Denizlispor maçı sonrası olanlar oldu! İşte 2021 model Beşiktaş

Geçen hafta ikinci yarısını çok iyi oynadığı maçta Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, bu kez iyi oyununun sonucunu aldı ve deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Bu skor, aynı zamanda siyah-beyazlıların bu sezon aldığı en farklı skor oldu.

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Denizlispor maçı sonrası olanlar oldu! İşte 2021 model Beşiktaş

Artık oynanan her maçın, önümüzdeki sezon planlamasına ışık tutacak bir süreç olduğu düşünüldüğünde, 5-1 kazanılan Denizlispor karşılaşması, Beşiktaş için birkaç açıdan ipuçları vermeye devam etti. Hatta; teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla ipucu değil, açık açık yeni sezonun planlamasını ilan etti.

Denizlispor maçı sonrası olanlar oldu! İşte 2021 model Beşiktaş

Takımın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve başlatılan yardım kampanyasıyla beraber, camiada çok konuşulur hale gelen 'öze dönerek' altyapı futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadro kurulacağı beklentisi, Sergen Yalçın'ın istediği ve onayladığı bir planlama değildi. Tecrübeli teknik adam, net bir şekilde takımı şampiyonluk yarışının içinde tutacak transferler istediğini söyledi ve planlamanın da bu yönde yapılacağını ifade ederek 'öze dönüş' projesinin hemen olmayacağını açıkladı.

Denizlispor maçı sonrası olanlar oldu! İşte 2021 model Beşiktaş

Bu açıklamalardan sonra siyah beyazlıların transfer politikasının da nasıl olacağı netleşmiş oldu. Mevcut takımdan en az 6 oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin gözle bakılırken, bu sayının yapılacak transferler ve denkleşecek bütçe ve satılacak futbolcularla 9-10'a kadar çıkması bekleniyor. Bu hareketlilik de yeni alınacak oyuncu sayısının da 10'u bulması anlamını taşıyor.

Denizlispor maçı sonrası olanlar oldu! İşte 2021 model Beşiktaş

YENİ SEZONUN BEŞİKTAŞ'I NASIL OLACAK
İşte Beşiktaş'ın transfer döneminde yapması kuvvetle muhtemel transfer planı:

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