Elneny’de ipler kopuyor

Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı yıldızın sözleşmesi 7 maç sonra sona erecek. Sergen Yalçın'ın kalması için olumlu rapor verdiği ve yönetimin de Arsenal ile yeniden görüşmelere başladığı; Elneny'nin ise Ada'ya geri dönmek istediği öğrenildi. Mısırlı oyuncu alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kulübe ihtar çekmişti.