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17 Haziran 2020, Çarşamba
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’de ipler kopuyor

Elneny’de ipler kopuyor

'ın 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldızın sözleşmesi 7 maç sonra sona erecek. 'ın kalması için olumlu rapor verdiği ve yönetimin de Arsenal ile yeniden görüşmelere başladığı; 'nin ise Ada'ya geri dönmek istediği öğrenildi. Mısırlı oyuncu alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kulübe ihtar çekmişti.

'ın 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldızın sözleşmesi 7 maç sonra sona erecek. 'ın kalması için olumlu rapor verdiği ve yönetimin de Arsenal ile yeniden görüşmelere başladığı; 'nin ise Ada'ya geri dönmek istediği öğrenildi. Mısırlı oyuncu alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kulübe ihtar çekmişti.

  1. 17.6.2020
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