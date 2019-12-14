MAÇ SONUCU | Real Sociedad 2 - 2 Barcelona
İspanya La Liga'da 17. hafta mücadelesinde Imanol'un takımı Real Sociedad ile Ernesto Valverde'nin çalıştırdığı Barcelona kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
İspanya La Liga'da 17. hafta mücadelesinde Imanol'un takımı Real Sociedad ile Ernesto Valverde'nin çalıştırdığı Barcelona kozlarını paylaştı.
Anoeta'da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. 12. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle öne geçen Sociedad'a 38'de Antoine Griezmann ile 49'da Luis Suarez yanıt verdi. Ev sahibinde Alexander Isak 62. dakikada skoru belirledi.
Alınan bu sonucun ardından Real Sociedad puanını 28 yaparken, Barcelona 35 puana çıktı ve 4 haftalık galibiyet serisi son buldu.
Ligin bir sonraki haftasında Sociedad deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Barcelona sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
- 14.12.2019
- Güncelleme: 14.12.2019 20:00
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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