MAÇ SONUCU | Real Sociedad 2 - 2 Barcelona

İspanya La Liga'da 17. hafta mücadelesinde Imanol'un takımı Real Sociedad ile Ernesto Valverde'nin çalıştırdığı Barcelona kozlarını paylaştı.



Anoeta'da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. 12. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle öne geçen Sociedad'a 38'de Antoine Griezmann ile 49'da Luis Suarez yanıt verdi. Ev sahibinde Alexander Isak 62. dakikada skoru belirledi.



Alınan bu sonucun ardından Real Sociedad puanını 28 yaparken, Barcelona 35 puana çıktı ve 4 haftalık galibiyet serisi son buldu.



Ligin bir sonraki haftasında Sociedad deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Barcelona sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.