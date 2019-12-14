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14 Aralık 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 2 - 2

MAÇ SONUCU | Real Sociedad 2 - 2 Barcelona

'da 17. hafta mücadelesinde Imanol'un takımı ile Ernesto Valverde'nin çalıştırdığı kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

'da 17. hafta mücadelesinde Imanol'un takımı ile Ernesto Valverde'nin çalıştırdığı kozlarını paylaştı.

Anoeta'da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. 12. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltı golüyle öne geçen Sociedad'a 38'de Antoine Griezmann ile 49'da Luis Suarez yanıt verdi. Ev sahibinde Alexander Isak 62. dakikada skoru belirledi.

Alınan bu sonucun ardından Real Sociedad puanını 28 yaparken, Barcelona 35 puana çıktı ve 4 haftalık galibiyet serisi son buldu.

Ligin bir sonraki haftasında Sociedad deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Barcelona sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

  1. 14.12.2019
  2. Güncelleme: 14.12.2019 20:00
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