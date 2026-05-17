CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea'de Xabi Alonso dönemi başladı!

Chelsea'de Xabi Alonso dönemi başladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine İspanyol Xabi Alonso'yu getidiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 11:37
Chelsea'de Xabi Alonso dönemi başladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Xabi Alonso getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alonso ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayer Leverkusen'i tarihinin ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Alonso, 2025'te başına geçtiği Real Madrid'de Ocak 2026'ya kadar görevde kalmıştı.

Bu sezon Enzo Maresca, Liam Rosenior ve geçici olarak Calum McFarlane'in görev yaptığı Chelsea, bitime iki hafta kala 49 puan topladığı Premier Lig'de 9. sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda eden Chelsea, son olarak Federasyon Kupası finalinde Manchester City'ye 1-0 yenilmişti.

G.Saray'dan orta saha sürprizi!
F.Bahçe'ye Arda Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Hem VIP şoför hem rüşvet kuryesi! CHP'ye 100 bin dolar kargo poşetiyle geldi | Gökhan Cumalı'nın telefonundan Veli Ağbaba çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli
Cimbom'dan Tzolis çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan orta saha sürprizi! G.Saray'dan orta saha sürprizi! 11:08
Aslan'dan sürpriz! Silva olmazsa o gelecek Aslan'dan sürpriz! Silva olmazsa o gelecek 10:34
G.Saray'dan 17 Mayıs 2000 paylaşımı! G.Saray'dan 17 Mayıs 2000 paylaşımı! 10:31
F.Bahçe maçı öncesi önemli ayrıntılar! F.Bahçe maçı öncesi önemli ayrıntılar! 10:15
Fırtına'da hedef 3 puan! Yayın bilgileri... Fırtına'da hedef 3 puan! Yayın bilgileri... 10:02
F.Bahçe'ye Arda Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı F.Bahçe'ye Arda Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı 10:00
Daha Eski
Kayserispor - Konyaspor maçı bilgileri Kayserispor - Konyaspor maçı bilgileri 09:34
Golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli Golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli 09:21
Şampiyon sahada! Maç öncesi bilgiler... Şampiyon sahada! Maç öncesi bilgiler... 09:18
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! 09:01
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı 00:10
Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... 00:10