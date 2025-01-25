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Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluğa oynayan Arsenal, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında galibiyet arıyor. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan ev sahibi takımda Arne Slot'un öğrencilerinin nasıl mücadele edeceği ise merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Brentford deplasmanında 2-0 galip gelerek, 2 haftalık 3 puan hasretine son veren Liverpool, Ipswich Town karşısında da kazanan taraf olmayı hedefliyor. Mohamed Salah önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan ev sahibi takım, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Bu sezon sürpriz sonuçlara imza atan Ipswich Town ise son 2 lig maçını da kaybetti. 16 puanla 18. sırada alan deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 12:20
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Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Liverpool ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Arne Slot'un öğrencilerinin kritik karşılaşmada nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 2 haftalık galibiyet hasretini Brentford deplasmanında sonlandıran Liverpool, üst üste ikinci maçını da kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi takım, ligde oynadığı 21 maçta; 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Liverpool, Mohamed Salah önderliğinde şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Son 2 maçını da kaybeden Ipswich Town ise tekrar çıkış arıyor. Kümede kalma mücadelesi veren deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 16 puanla 18. sırada yer alan Ipswich Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Michael Salisbury'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Liverpool - Ipswich Town maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

LIVERPOOL - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oyanacak Liverpool - Ipswich Town maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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