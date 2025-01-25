Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Liverpool ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Arne Slot'un öğrencilerinin kritik karşılaşmada nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 2 haftalık galibiyet hasretini Brentford deplasmanında sonlandıran Liverpool, üst üste ikinci maçını da kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi takım, ligde oynadığı 21 maçta; 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Liverpool, Mohamed Salah önderliğinde şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Son 2 maçını da kaybeden Ipswich Town ise tekrar çıkış arıyor. Kümede kalma mücadelesi veren deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 16 puanla 18. sırada yer alan Ipswich Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Michael Salisbury'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Liverpool - Ipswich Town maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

LIVERPOOL - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oyanacak Liverpool - Ipswich Town maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.