Watford - Brentford maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta karşılaşmasında Watford ile Brentford mücadele edecek.
Mücadele öncesi Watford, topladığı 22 puanla 19. sırada bulunuyor. 36 puan toplayan Brentford ise 13. sırada yer alıyor.
WATFORD - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanacak Watford - Brentford maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
WATFORD - BRENTFORD MUHTEMEL 11'LER
Watford: Foster; Femenia, Kabasele, Samir, Kamara; Sissoko, Louza, Kucka; Sarr, Pedro, Dennis
Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Jorgensen, Henry; Janelt, Norgaard, Eriksen; Wissa, Toney, Mbeumo