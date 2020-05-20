''İdmana çıkmayacağım''

Premier Lig takımları dönüş hazırlığı yaparken Watford'un kaptanı Troy Deeney flaş bir harekete imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, "Antrenmanlara katılmayacağımı kulübe ilettim. Oğlum henüz 5 aylık ve nefes alma problemi yaşıyor. Oğlumu tehlikeye atmayacağım" yorumunu yaptı.