''İdmana çıkmayacağım''
Premier Lig takımları dönüş hazırlığı yaparken Watford'un kaptanı Troy Deeney flaş bir harekete imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, "Antrenmanlara katılmayacağımı kulübe ilettim. Oğlum henüz 5 aylık ve nefes alma problemi yaşıyor. Oğlumu tehlikeye atmayacağım" yorumunu yaptı.
Premier Lig takımları dönüş hazırlığı yaparken Watford'un kaptanı Troy Deeney flaş bir harekete imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, "Antrenmanlara katılmayacağımı kulübe ilettim. Oğlum henüz 5 aylık ve nefes alma problemi yaşıyor. Oğlumu tehlikeye atmayacağım" yorumunu yaptı.
- 20.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
''İdmana çıkmayacağım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.