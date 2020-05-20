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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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''İdmana çıkmayacağım''

''İdmana çıkmayacağım''

takımları dönüş hazırlığı yaparken Watford'un kaptanı flaş bir harekete imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, "Antrenmanlara katılmayacağımı kulübe ilettim. Oğlum henüz 5 aylık ve nefes alma problemi yaşıyor. Oğlumu tehlikeye atmayacağım" yorumunu yaptı.

Premier Lig takımları dönüş hazırlığı yaparken Watford'un kaptanı flaş bir harekete imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, "Antrenmanlara katılmayacağımı kulübe ilettim. Oğlum henüz 5 aylık ve nefes alma problemi yaşıyor. Oğlumu tehlikeye atmayacağım" yorumunu yaptı.

  1. 20.5.2020
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