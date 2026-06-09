Kadın A Milli Futbol Takımı, grubun son maçında Malta deplasmanında!

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Kadın A Milli Takımı, 9 Haziran akşamı MFA Centenary Stadı'nda TSİ 20.00'de Malta ile karşı karşıya gelecek.

İKİNCİLİK VE PLAY-OFF GARANTİ

Eleme grubuna Malta'yı 3-0 mağlup ederek başlayan Ay-Yıldızlılar, ikinci maçta deplasmanda Kuzey İrlanda'yı 1-0 yendi. İsviçre'ye deplasmanda sahadan 3-1 mağlup ayrılan Milliler, İstanbul'da konuk ettiği rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Milller, gruptaki son maçında sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-1 yenerek puanını 10'a yükseltti. Bu galibiyetle birlikte grupta ikinciliği garantileyerek play-off oynama hakkı elde eden Kadın A MillîiTakım, Malta karşısında da kazanarak grup aşamasını moralli kapatmayı hedefliyor.

Mücadeledeyi Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Sabina Bolic yönetecek. Bolic'in yardımcılıklarını Sanja Rodjak-Karsic ve Maja Petravi üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ivana Martini olacak.

KURA ÇEKİMİ 18 HAZİRAN'DA NYON'DA

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk tur kura çekimi, 18 Haziran'da Nyon'daki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları, 5-13 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bu turu geçen takımlar ise ikinci tur play-off aşamasına yükselecek.

Millilerin grubundaki diğer son hafta mücadelesinde ise Kuzey İrlanda, İsviçre'yi konuk edecek.