Milli yüzücü Meriç Uygun’dan Türkiye şampiyonluğu!

Team Akfen İnşaat sporcusu milli yüzücü Meriç Uygun, Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada derece elde ederek Açık Yaş Türkiye Şampiyonu oldu.

Akfen İnşaat'ın 'Team Akfen İnşaat' projesi kapsamında desteklediği milli yüzücü Meriç Uygun, Türk yüzmesinde başarıya imza attı. Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli sporcu, 200 metre kurbağalama kategorisinde gösterdiği performansla Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Uygun, 200 metre kurbağalamada 2:28.25'lik derecesiyle kariyerinin en iyi zamanını yüzerek 'Best Time' başarısı elde etti. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı grafiğini yükselten milli yüzücü Uygun, Team Akfen İnşaat çatısı altında desteklenen genç sporcular arasında yer alıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Akfen İnşaat'ın genç ve milli sporcuların gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Team Akfen İnşaat' projesi kapsamında desteklenen Meriç Uygun'un Türkiye Şampiyonası'ndaki başarısı, hem sporcu hem de teknik ekibi adına önemli bir gurur kaynağı oldu. Team Akfen İnşaat, Türk sporunun geleceğine katkı sağlayacak genç yeteneklerin yanında olmaya ve onların uluslararası başarı yolculuklarına destek vermeye devam ediyor" denildi.