Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı
Şampiyon Galatasaray, 50 milyon euro'luk orta saha için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılılar, Eduardo Camavinga için Real Madrid ile resmi temaslara başladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Galatasaray, Real Madrid'den Eduardo Camavinga için kollarını sıvadı.
23 yaşındaki süper yıldız ve kulübü ile resmi temaslar başladı.
Piyasa değeri 50 milyon euro olan Fransız dinamo için İspanya devi satışa sıcak bakıyor.
Okan Buruk'tan da tam not alan Camavinga, 6-8 numara dışında sol bekte de görev yapabiliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, George Gardi'ye transfer için tam yetki verdi.
Bu sezon Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 43 maçta 2.199 dakika süre alan Camavinga, 2 gol/1 asist katkısı sundu.
Yıldız orta sahanın La Liga devi ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor.
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