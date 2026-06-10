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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

Şampiyon Galatasaray, 50 milyon euro'luk orta saha için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılılar, Eduardo Camavinga için Real Madrid ile resmi temaslara başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

Galatasaray, yaz transfer döneminde güçlendirmek istediği mevkileri belirledi.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

Okan Buruk yönetiminde üst üste 5. şampiyonluğu için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda orta saha transferi için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

Cimbom'un dünya çapında bir yıldızı listesinin başına yazdığı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

Galatasaray, Real Madrid'den Eduardo Camavinga için kollarını sıvadı.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

23 yaşındaki süper yıldız ve kulübü ile resmi temaslar başladı.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

Piyasa değeri 50 milyon euro olan Fransız dinamo için İspanya devi satışa sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

Okan Buruk'tan da tam not alan Camavinga, 6-8 numara dışında sol bekte de görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

Sarı-kırmızılı yönetim, George Gardi'ye transfer için tam yetki verdi.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

Bu sezon Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 43 maçta 2.199 dakika süre alan Camavinga, 2 gol/1 asist katkısı sundu.

Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına kanca! Resmi temaslar başladı

Yıldız orta sahanın La Liga devi ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor.

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