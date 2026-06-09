Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na resmi teklif!

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Ersin Destanoğlu ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Ittifak, tecrübeli kaleci için resmi teklif sundu.Başkan Serdal Adalı'nın takımda kalmasını istediği 25 yaşındaki eldiven, transferde kararını birkaç gün içerisinde vereceği kaydedildi.

Öte yandan A Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın aktardığı habere göre Adalı, Ersin'e takımda kalmak isterse kapılarının açık olduğunu ve sözleşmede iki tarafı da üzmeyecek düzenlemeler yapabileceklerini iletti.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona eriyor.

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