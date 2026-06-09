CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası

Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları Antalya'da başladı!

Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları Antalya'da başladı!

Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları Antalya Belek'te başladı. 42 ülkeden 334 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye 16 sporcu ile temsil ediliyor. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 15:33
Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları Antalya'da başladı!

Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları, antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonunca Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 334 sporcu katılıyor.

Organizasyonda milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor. Organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama atışları yapıldı. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Antalya'da güzel havada önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sporcularının form durumlarından memnun olduklarını ifade eden Ergin, antrenmanlardaki başarıyı sahaya yansıtmak istediklerini belirtti. Ergin, amaçlarının kendi evlerinde kürsünün üst sıralarında yer almak olduğunu kaydetti. Organizasyon, 14 Haziran'da sona erecek.

F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları
G.Saray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Devlet vizyonudur | Yapay zeka uyarısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zeki Çelik'ten G.Saray'a transfer yanıtı!
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred'den transfer yanıtı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ruthy Hebard Beşiktaş'ta! Ruthy Hebard Beşiktaş'ta! 16:18
Beşiktaş'ta Camara tepkisi! Beşiktaş'ta Camara tepkisi! 16:08
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları 16:05
Meriç Uygun’dan Türkiye şampiyonluğu! Meriç Uygun’dan Türkiye şampiyonluğu! 15:20
Hentbol milli takımı Dünya Şampiyonası'nda! Hentbol milli takımı Dünya Şampiyonası'nda! 15:08
Zeynep Sönmez 2. tura yükseldi! Zeynep Sönmez 2. tura yükseldi! 15:08
Daha Eski
Eyüpspor'da flaş ayrılık kararı! Eyüpspor'da flaş ayrılık kararı! 14:46
Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki! "Türk olmaktan gurur duyuyorum" Ataman'dan Olympiakos taraftarına tepki! "Türk olmaktan gurur duyuyorum" 14:38
Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! 14:16
Mexico City'de Osmanlı izi! Mexico City'de Osmanlı izi! 14:08
Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic ameliyat edildi! Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic ameliyat edildi! 13:05
Zeki Çelik'ten G.Saray'a transfer yanıtı! Zeki Çelik'ten G.Saray'a transfer yanıtı! 12:50