Aziz Yıldırım'dan Matteo Guendouzi için flaş karar! Gelecek sezon...
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlık görevine gelmesinin ardından takımdaki kadro planlama çalışmalarına da göz atmaya başladı. Yıldırım'dan son olarak takımın yıldız isimlerinden Matteo Guendouzi için flaş bir karar geldi. İşte detaylar..
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 19:24
Orta sahadaki enerjisi ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Fransız futbolcu, sarı-lacivertli formayla beklentileri karşılamayı başardı.
Lazio'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe kariyerindeki ilk gol sevincini Süper Kupa'da Galatasaray karşısında yaşadı.
Guendouzi, ligdeki tek golünü ise Samsunspor ağlarına gönderdi.
N'Golo Kante ile orta sahada etkili bir uyum yakalayan tecrübeli futbolcu, geride kalan süreçte 22 maçta görev alırken takımına 1 asistlik katkı sağladı.
TRT Spor'un haberine göre, Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesinin, deneyimli oyuncuyu kadroda tutmak istediği öğrenildi.
İstatistikleriyle de öne çıkan Fransız yıldız, ligde yüzde 91 pas isabet oranına ulaşırken maç başına ortalama 6 top kazanarak savunmaya önemli katkı verdi.
Müdahalelerinde yüzde 80 başarı oranı yakalayan Guendouzi'nin Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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