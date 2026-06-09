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Haberler Basketbol Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattı!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattı!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadrosuna ABD'li pivot oyuncu Ruthy Hebard'ı kattı. Çin liginde maç başı 19,5 sayı ve 12,7 ribaunt ortalaması yakalayan 28 yaşındaki sporcu siyah-beyazlı formayı giyecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 16:18
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattı!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ruthy Cecilia Hebard ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Çin'in Shanghai takımında forma giydi. Hebard, burada 24 maçta 19,5 sayı, 12,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalaması yakaladı.

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