Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa gelmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Uruguaylı tecrübeli stoper Jose Maria Gimenez'i radara aldığı öğrenildi. Transferdeki Diego Lugano detayı ise bir hayli dikkat çekiyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
LUGANO DEVREYE GİRECEK
İki kulüp yetkilileri arasındaki transfer görüşmesi bu hafta sonunda gerçekleşecek. Gimenez'in menajerinin de bu toplantıda hazır bulunacağı gelen bilgiler arasında...
Aziz Yıldırım'ın Diego Lugano'yu bizzat aradığı ve bu transferde yardımcı olmasını istediği belirtildi. Lugano'nun da vatandaşına Fenerbahçe'yi anlatacağı ve ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Gimenez'e 3+1 yıllık sözleşme önerilecek.
13 YILDIR ATLETICO'DA
Futbola ülkesi Uruguay'da başlayan Jose Maria Gimenez, 2012'de Danubio A Takımı'na yükseldi. 2013'te ise Atletico Madrid'e sadece 995 bin euroya transfer oldu.
İspanyol devinde tam 13 sezondur forma giyen tecrübeli stoperin yeni maceraya hazır olduğu belirtildi.
70 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
Atletico Madrid'e geldiğinde sadece 100 bin euro piyasa değerine sahip olan Gimenez, 2020'de 70 milyon euroya ulaştı.
Son dönemde rotasyonda kalan oyuncu, geride bıraktığımız sezon 25 maçta bin 521 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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