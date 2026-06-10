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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa gelmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Uruguaylı tecrübeli stoper Jose Maria Gimenez'i radara aldığı öğrenildi. Transferdeki Diego Lugano detayı ise bir hayli dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

Başkanlığa yeniden gelen Aziz Yıldırım, daha mazbatasını almadan transfer çalışmalarına başladı...

Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

Aday olduğu dönemde Milan Skriniar ayarında bir stoper transferi yapacaklarının altını çizen Yıldırım, Malang Sarr ve Nathan Ake'den sonra şimdi de Atletico Madrid'in Uruguaylı yıldızı Jose Maria Gimenez'i listesine ekledi.

Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

İspanyol devinin yollarını ayırma kararı aldığı 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu için harekete geçen sarılacivertliler, Atletico Madrid'le masaya oturacak.

Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

LUGANO DEVREYE GİRECEK

İki kulüp yetkilileri arasındaki transfer görüşmesi bu hafta sonunda gerçekleşecek. Gimenez'in menajerinin de bu toplantıda hazır bulunacağı gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

Aziz Yıldırım'ın Diego Lugano'yu bizzat aradığı ve bu transferde yardımcı olmasını istediği belirtildi. Lugano'nun da vatandaşına Fenerbahçe'yi anlatacağı ve ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Gimenez'e 3+1 yıllık sözleşme önerilecek.

Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

13 YILDIR ATLETICO'DA

Futbola ülkesi Uruguay'da başlayan Jose Maria Gimenez, 2012'de Danubio A Takımı'na yükseldi. 2013'te ise Atletico Madrid'e sadece 995 bin euroya transfer oldu.

Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

İspanyol devinde tam 13 sezondur forma giyen tecrübeli stoperin yeni maceraya hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

70 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ

Atletico Madrid'e geldiğinde sadece 100 bin euro piyasa değerine sahip olan Gimenez, 2020'de 70 milyon euroya ulaştı.

Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez hamlesi!

Son dönemde rotasyonda kalan oyuncu, geride bıraktığımız sezon 25 maçta bin 521 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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