Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi
Fenerbahçe'nin yıldızı Fred hakkında transfer iddiaları yeniden gündeme gelirken, Brezilyalı futbolcu sosyal medyada Atletico Mineiro'ya transferiyle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 10:42
Fred, söz konusu açıklamada, "Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını mı biliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım'ın yeni sezon planlaması kapsamında futbol yapılanmasına yönelik adımlar atması beklenirken, Fred'in durumu da gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.
Sarı-lacivertli yönetim ile yeni teknik heyetin yapacağı toplantılarda Brezilyalı futbolcunun geleceğinin masaya yatırılacağı ifade ediliyor.
Atletico Mineiro'nun deneyimli orta sahayı kadrosuna katmak istediği bilinirken, transfer sürecine ilişkin nihai kararın görüşmeler sonrası netleşmesi bekleniyor.
Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmada görev yapan Fred, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 4,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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