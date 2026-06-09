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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred hakkında transfer iddiaları yeniden gündeme gelirken, Brezilyalı futbolcu sosyal medyada Atletico Mineiro'ya transferiyle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 10:42
Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, tecrübeli orta saha oyuncusundan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Son günlerde ülkesine dönerek Atletico Mineiro'ya transfer olacağı yönündeki iddialar gündemi meşgul ederken, oyuncu sosyal medyada çıkan haberlere tepki gösterdi.

Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Atletico Mineiro ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen 33 yaşındaki futbolcu, transferin iptal olacağına dair yapılan bir paylaşıma yanıt verdi.

Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Fred, söz konusu açıklamada, "Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını mı biliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Fenerbahçe'de başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım'ın yeni sezon planlaması kapsamında futbol yapılanmasına yönelik adımlar atması beklenirken, Fred'in durumu da gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Sarı-lacivertli yönetim ile yeni teknik heyetin yapacağı toplantılarda Brezilyalı futbolcunun geleceğinin masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Atletico Mineiro'nun deneyimli orta sahayı kadrosuna katmak istediği bilinirken, transfer sürecine ilişkin nihai kararın görüşmeler sonrası netleşmesi bekleniyor.

Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmada görev yapan Fred, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 4,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fred Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer iddialarına yanıt verdi

Orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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