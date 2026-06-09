Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da Gündem Özel programına canlı yayın konuğu oldu. Başkan Doğan, bordo-mavili kulübün gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalardan dikkat çeken başlıklar ve gündem olan transfer sözleri...

TRANSFER SÖZLERİ

"Biz aslında 12 transferin tamamını da geçtiğimiz hafta bitirmek istiyorduk fakat 8'i bitti. Her şey planlama dahilinde devam ediyor. Aksayan hiçbir şey yok. Rakiplerimiz henüz transfer yapmadı ama biz önemli yol kat ettik. Sayın Fatih Tekke ve ekibi ne diyorsa o transferi yapacağız. Yakın zamanda inşallah borç yükünün hepsinden de kurtulmayı hedefliyoruz. 4 oyuncuyla yaptığımız ciddi görüşmeler var. Ondan sonra hocamızla konuşup karar vereceğiz."

KANAT TRANSFERİ HAKKINDA

"Tüm transfer planlamamızı teknik ekibimizin direktifleri doğrultusunda yapıyoruz. Bir kanat oyuncusu eksiğimiz vardı. Hocamızla yaptığımız konuşmada ya Nwakaeme'yi takımda tutup Olaigbe'yi gönderdik. Bu doğrultuda kanat transferi için çalışmalar yapmıştık. Çok ciddi rakamlar (15-16 milyon euro) çıkmamıza rağmen takımları istediğimiz oyuncuları devre arasında bırakmadı. Planımız belliydi fakat kontenjan konusu bizi zor durumda bıraktı."

"8 TRANSFER BİTİRDİK"

"8 transferimizi bitirdik. İnşallah 4 transfer daha yapıp bu dönemi sonlandıracağız."

"ONANA'NIN KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Onana'nın kalmaması durumunda yabancı bir kaleci transferi yapmayı düşünüyoruz fakat Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Taleplerini de karşılamaya hazırız. O da bizi ve Trabzon'u çok seviyor."

Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri!

"ONUACHU'YA TEKLİFLER VAR"

"Onuachu gitmek istemiyorsa gitmeyecek. Teklifler aldı fakat biz, kadroyu korumak niyetindeyiz. Onuachu şehri seviyor. Ailesi ve kendisi de çok mutlu. Gelen teklifler var ama ayrılmayı düşünmüyor. Biz de satmayı düşünmüyoruz. 20 milyon euro'ya yakın bir teklif geldi fakat biz vermedik."

SCOUT EKİBİ VE TRANSFER STRATEJİSİ HAKKINDA

"Trabzonspor'daki 9. yılım. Son 2 yıldır iki takımda inanılmaz bütçelerle yapılan harcamalar var. Bu harcamaları gördüğümüz zaman da taraftarların beklentileri farklı yönde olmaya başlıyor. Bizim taraftarımız da "Yıldızlar gelsin, bu rakamlara çıkalım" istiyor. Ancak Trabzonspor'un gerçekleri bu değil. Bence Trabzonspor doğru yolda. Dünyanın hiçbir yerinde "Gayrimenkul projesi geliştirdim ve transfer yaptım" diye bir şey duyamazsınız. Bu işin doğası bu değil. Doğası, oyuncu alıp satmak üzerine kurulu. Trabzonspor da kendine böyle bir yol belirledi. Önemli bir izleme ekibimiz var ve dünyanın her yerini takip ediyoruz. Bu ekiple herkesin ortak noktada buluştuğu oyuncuları transfer ediyoruz."

"7 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"

"Bu kadar genç oyuncuyla mücadele etmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu nedenle Fatih Tekke ve ekibini tebrik ediyorum. Oyuncuların gelişimine ciddi katkı sağladılar. Bu sayede 7 oyuncumuz için teklif geldi. Aralarından bir veya iki oyuncuyu satıp hem yarışan hem oyuncu geliştiren hem de para kazanan bir ekip olmaya devam etmek istiyoruz."

"NASIL YARIŞACAĞIZ?"

"Yarışmamız istenen takımların mali durumu ortada. Sponsorumuz yok. Localarımız boş. Bilet satılmıyor. Yalnızca kombine satışında başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu durumda nasıl yarışacağız?"

"MADDİ İMKAN YOKSA..."

"Kulübün devamlılığının sağlanması için kulübün gelir elde etmesi gerekiyor. Maddi imkan yoksa bunu yürütmek mümkün değil. İnşallah bu ay içerisinde tesislerimizi tamamlarsak temmuz ayı itibarıyla borcu olmayan bir Trabzonspor'u açıklayacağız."

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Şu anda taraftarımızı mahcubiyetimizi giderme aşamasındayız. Folcarelli'ye de teklif var fakat satmayı düşünmüyoruz. Aklımızdaki şey, zirve yarışının içinde yer almak."

"FATİH HOCANIN FORVET İSTEĞİ OLDU"

"Fatih hocanın forvet rotasyonu için isteği oldu. Tsygankov da bu oyunculardan bir tanesi. Hocamız ve izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Bonservisini almak istiyoruz. Alamazsak b planımız var."

"HEDEFİMİZDEKİ PLAN"

"Hedefimizdeki plan, oyuncuların burayı bir gelişim yeri olarak görmesi. Transfer edeceğimiz oyunculara, geçmişteki örnekleri gösterip, buradan daha büyük liglere zıplama yapabilecekleri bir yer olarak anılmak istiyoruz."

"CİDDİ TEKLİFLER VAR"

"Felipe Augusto ve Christ Oulai'yi gelen ciddi teklif var. Bunları değerlendiriyoruz. Bu tür oyuncuları bir sene oynatıp parlattıktan sonra büyük liglere gönderebilirsek, bu durum paradan daha kıymetli olacak. Yeni transfer edeceğimiz oyunculara bu tür örnekleri göstererek referans olması açısından bu durum önemli."

"OULAI'YE G.SARAY'DAN BİR TEKLİF GELMEDİ"

"Oulai'yle devre arasında Galatasaray ilgilenmişti fakat şu anda yeni bir teklif almadık. Zaten Oulai'nin hedefi de Türkiye'de kalmak değil. Gelecekte daha büyük liglere gitmek istiyor."

"ARAL ŞİMŞİR BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU DEĞİL"

"Aral Şimşir ile hiç ilgilenmedik. Gözlemci ekibimizin beğendiği bir oyuncu değil."

ZUBKOV NEDEN AYRILDI?

"Bu şehirde durmak İstanbul'da durmak gibi değil. Bu nedenle burayı istemeyen bir oyuncunun Trabzon'a gelmesi bize fayda sağlayan bir durum değil. Zubkov, ailesel durumlarından ötürü ayrılmak istedi. Biz de ısrar etmedik, yardımcı olduk."

"GELMEK İSTEMEYENİ TRANSFER ETMİYORUZ"

"Batagov'un çok ciddi talipleri vardı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı ve tatilini Trabzon'da geçiriyor. Burada da çok mutlu. Dolayısıyla buraya gelmek istemeyen bir oyuncuyu biz de transfer etmek istemiyoruz. Mesela Malinovskiy de buraya mutlu olarak geliyor."

SPONSORLUKLAR HAKKINDA

"Trabzonspor'un ufak tefek sponsorlukları haricinde büyük sponsoru yok. Gitmediğim il, çalmadığım kapı kalmadı. İçerideki birliği sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir gün biz de bu koltuğu bırakacağız ve taraftar olacağız. Benim Trabzonspor'u desteklememin önüne kimse geçemeyecek. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bazı konulara girmek istemiyorum ama yapabileceğim her şeyi fazlasıyla yaptım. Bu böyle devam eder mi? Eder. Ben bir şekilde bu işin altından kalkarım. Ben çok değerli abilerimizin ve kardeşlerimizin maddi olmasa bile manevi olarak yanımızda olmasını isterdim. Basketbol takımımız var, sponsoru yok. Kadın futbol takımımız var, sponsoru yok. Fakat biz mücadelemizi artırarak devam ediyoruz. Bu tip şeyler beni hırslandırıyor. Kimseye kırgınlığım yok."

🔴🔵 Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bize destek oldu. Son 2-3 yıldır arazileri alıyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. pic.twitter.com/PuMQnRgBCq — A Spor (@aspor) June 9, 2026

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz yıl 1.8 milyar vergi borcuna faiz veriyordu Trabzonspor, bu yıl 1.2 milyar vergi borcuna faiz vereceğiz. Bu nedenle, biz bu kulüplerle yarışmaktansa farklı bir yola girerek borcu nasıl kapatabiliriz diye düşündük. Biri bu dayağı yiyecekti, o dayağı da ben yedim fakat geri adım atmadım. Olduğumuz yerde kaldık. Hayırlısıyla ve değerli bakanımız Abdülkadir Bey, değerli vekillerimiz, Trabzon Belediye Başkanımız ve Adil Bey'in desteğiyle önümüzdeki ay borçsuz olmayı hedefliyoruz. Bunun için çok uğraşıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bize destek oldu. Son 2-3 yıldır arazileri alıyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

FATİH TEKKE AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR MU?

"Fatih Tekke bir Trabzon sevdalısı. Yaylalarda mutlu. Hocamız burayı çok seviyor. 'Avrupa'ya gitmek ister misin?' diye bir soru da sormadım. Çok ciddi bir emek harcıyor, zamanının çoğunu tesislerde geçiriyor."