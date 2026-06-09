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Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli olacak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 5. ve son maçında Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geliyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 12:39
Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli olacak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, 10 Haziran'da Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Eşleşmede ev sahibi avantajı bulunan siyah-beyazlılar; ilk maçı 82-79 kazanırken, ardından iki müsabakayı Bahçeşehir Koleji 101-79 ve 98-95'lik skorlarla kazanmayı başardı. Beşiktaş GAİN, son müsabakada rakibini deplasmanda 73-71 yenerek pes etmedi ve seriyi evinde oynanacak son maça taşımayı başardı. Karşılaşmadan galip ayrılan ekip seriyi 3-2 kazanacak ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

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