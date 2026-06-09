Okan Buruk onu çok beğendi! Galatasaray'a Benfica'dan forvet
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Benfica'nın yıldız ismi transferde sarı-kırmızılıların gündemine geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Benfica'da teknik direktör değişiminin ardından oyuncunun geleceğine dair belirsizlik oluştuğu ve ayrılık ihtimalinin gündeme geldiği ifade ediliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un oyun planına uygun profiller arasında gösterilen 1.85 boyundaki santrforun, Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri olduğu öğrenildi.
Güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkan genç oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.
Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösterilen Hırvat futbolcunun Benfica ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta forma giyen Ivanovic, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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