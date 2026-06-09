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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk onu çok beğendi! Galatasaray'a Benfica'dan forvet

Okan Buruk onu çok beğendi! Galatasaray'a Benfica'dan forvet

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Benfica'nın yıldız ismi transferde sarı-kırmızılıların gündemine geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan santrfora sürpriz tercih! Mourinho’nun ayrılığı sonrası...

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'da forvet arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'dan santrfora sürpriz tercih! Mourinho’nun ayrılığı sonrası...

Sarı-kırmızılıların gündemine bu kez Benfica forması giyen genç golcünün geldiği belirtiliyor.

Galatasaray'dan santrfora sürpriz tercih! Mourinho’nun ayrılığı sonrası...

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, 22 yaşındaki Hırvat santrfor Franjo Ivanovic'i yakından izliyor.

Galatasaray'dan santrfora sürpriz tercih! Mourinho’nun ayrılığı sonrası...

Benfica'da teknik direktör değişiminin ardından oyuncunun geleceğine dair belirsizlik oluştuğu ve ayrılık ihtimalinin gündeme geldiği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan santrfora sürpriz tercih! Mourinho’nun ayrılığı sonrası...

Teknik direktör Okan Buruk'un oyun planına uygun profiller arasında gösterilen 1.85 boyundaki santrforun, Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan santrfora sürpriz tercih! Mourinho’nun ayrılığı sonrası...

Güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkan genç oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

Galatasaray'dan santrfora sürpriz tercih! Mourinho’nun ayrılığı sonrası...

Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösterilen Hırvat futbolcunun Benfica ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan santrfora sürpriz tercih! Mourinho’nun ayrılığı sonrası...

Geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta forma giyen Ivanovic, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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