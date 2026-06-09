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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güreş Milli güreşçi Alperen Atar dünya şampiyonu oldu!

Milli güreşçi Alperen Atar dünya şampiyonu oldu!

Milli güreşçi Alperen Atar, 86 kilogram kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını göndere çekti. Genç sporcu, uluslararası arenada tarihi başarıya imza attı. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 12:10
Milli güreşçi Alperen Atar dünya şampiyonu oldu!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak Köyü'nden milli sporcu Alperen Atar, uluslararası arenada elde ettiği büyük başarıyla 86 kilogram kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonluğuna uzanan performansıyla Türk bayrağını göndere çektiren ve İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinleten Alperen Atar, hem ülkesine hem de memleketi Alaplı'ya büyük gurur yaşattı.

Uzun yılların emeği, disiplinli çalışması ve azmiyle zirveye ulaşan genç sporcu, elde ettiği bu önemli başarıyla Türk güreşine adını altın harflerle yazdırdı. Aslen Alaplı'nın Çatak Köyü'nden olan Atar, dünya şampiyonluğu ile spor camiasının takdirini topladı.

Atar'ın başarısı, başta ailesi ve yakın çevresi olmak üzere Alaplı'da büyük sevinçle karşılandı. Çatak Köyü sakinleri ve spor severler, genç şampiyonun elde ettiği tarihi başarıyı gururla kutladı.

Alperen Atar, daha önce de Sivas'ta düzenlenen U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ederek milli takıma seçilmiş ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.

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