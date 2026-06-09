Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı
Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez, hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Kolombiyalı yıldızın kulübün sosyal medya kanalına yapmış olduğu o açıklama...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 18:54
Bu isimler arasında yer alan ve son zamanlarda Como'nun radarında olduğu öne sürülen Davinson Sanchez ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Kolombiyalı stoper, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kulübün YouTube kanalına konuşan Davinson, Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı.
"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
29 yaşındaki savunmacı, "Üç sezon daha sözleşmem var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan çok ama çok mutluyum. Kendimi sağlıklı hissediyorum ve bu forma için daha fazlasını verebilecek enerjiye sahibim. Burada kalmak ve takımı ileriye taşımak için zorlamaya devam etmek istiyorum." dedi.
2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 45 maça çıkan tecrübeli stoper, toplamda 3.684 dakika süre aldı ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'i Trendyol Süper Lig'de olmak üzere iki gol kaydetti.
2023 yazında Tottenham Hotspur'dan 9.50 milyon euro karşılığında transfer edilen Sanchez, kariyerinin en yüksek piyasa değerine Aralık 2019'de Premier Lig ekibindeyken ulaşmıştı.
Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
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