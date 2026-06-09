Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

"DEVAM ETMEK İSTİYORUM" 29 yaşındaki savunmacı, "Üç sezon daha sözleşmem var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan çok ama çok mutluyum. Kendimi sağlıklı hissediyorum ve bu forma için daha fazlasını verebilecek enerjiye sahibim. Burada kalmak ve takımı ileriye taşımak için zorlamaya devam etmek istiyorum." dedi.