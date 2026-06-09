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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez, hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Kolombiyalı yıldızın kulübün sosyal medya kanalına yapmış olduğu o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 18:54
Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

Okan Buruk yönetiminde ligde arka arkaya 4. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları büyük bir gizlilikle yürütülüyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

Gelecek sezon şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyen Cimbom, aynı zamanda Devler Ligi'ndeki başarısını da bir basamak ileriye taşımak istiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

Bu doğrultuda güçlendirmek istediği mevkiler için yıldız isimler ile görüşmelerini sürdüren İstanbul temsilcisinde aynı zamanda adı ayrılık ile anılan yıldız isimler dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

Bu isimler arasında yer alan ve son zamanlarda Como'nun radarında olduğu öne sürülen Davinson Sanchez ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

Kolombiyalı stoper, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

Kulübün YouTube kanalına konuşan Davinson, Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

29 yaşındaki savunmacı, "Üç sezon daha sözleşmem var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan çok ama çok mutluyum. Kendimi sağlıklı hissediyorum ve bu forma için daha fazlasını verebilecek enerjiye sahibim. Burada kalmak ve takımı ileriye taşımak için zorlamaya devam etmek istiyorum." dedi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 45 maça çıkan tecrübeli stoper, toplamda 3.684 dakika süre aldı ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1'i Trendyol Süper Lig'de olmak üzere iki gol kaydetti.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

2023 yazında Tottenham Hotspur'dan 9.50 milyon euro karşılığında transfer edilen Sanchez, kariyerinin en yüksek piyasa değerine Aralık 2019'de Premier Lig ekibindeyken ulaşmıştı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi! Bizzat açıkladı

Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

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