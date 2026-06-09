CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda kadrosunu yerli oyuncularla güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine almıştı. Tecrübeli sağ bekin Galatasaray'a verdiği transfer yanıtı ise netlik kazandı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 12:50
Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrilmiş durumda.

Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

Yaz transfer dönemi için planlamalarını sürdüren sarı kırmızılılar, özellikle 10+4 kuralı nedeniyle yerli oyuncu listesini genişletti.

Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

Avrupa'da önemli kulüplerde forma giyen ve ciddi başarılar elde eden Türk futbolcuları kadrosuna katmak isteyen yönetim, Roma'da ter döken Zeki Çelik için devreye girmişti.

Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

2022 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcunun sözleşmesinin haziran ayında bitecek olmasını fırsat bilen Cimbom, başarılı sağ bek için resmi teklif yapmıştı.

Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

Pagineromaniste'de yer alan habere göre ise Zeki Çelik, Galatasaray'dan kendisine gelen transfer teklifini reddetti.

Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

29 yaşındaki oyuncunun, sarı kırmızılılardan gelen cazip teklife nazik bir şekilde 'hayır' dediği aktarıldı.

Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

Roma'nın, milli futbolcuyu takımda tutmak istediği ve yeni kontrat görüşmelerine başladığı ifade edildi.

Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

Zeki Çelik'in, Roma ile yapacağı kontratın ardından 1.7 milyon Euro olan yıllık ücretinin 2 sene içinde 2-2.5 milyon Euro bandına çıkacağı bildirildi. Öte yandan iki taraf arasında istenen fiyat ile yapılan teklif arasındaki farkın yaklaşık 600.000 Euro brüt ücret olduğu kaydedildi.

Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

BU SEZONKİ RAKAMLARI!

Zeki Çelik bu sezon Roma'da toplam 45 maçta görev aldı. Tecrübeli sağ bek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistle oynadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeki Çelik'ten G.Saray'a transfer yanıtı! Zeki Çelik'ten G.Saray'a transfer yanıtı! 12:50
Avustralya-Türkiye maçı ne zaman? Avustralya-Türkiye maçı ne zaman? 12:50
Basketbol Süper Ligi'nde yarı final! Basketbol Süper Ligi'nde yarı final! 12:39
Yedikule Hisarı'nda Dünya Kupası maçı keyfi Yedikule Hisarı'nda Dünya Kupası maçı keyfi 12:32
Voleybol milli takımı VNL 2026'da! Voleybol milli takımı VNL 2026'da! 12:30
Göztepe’de ayrılıklar sürecek! Göztepe’de ayrılıklar sürecek! 12:17
Daha Eski
Malta-Türkiye maçı bilgileri Malta-Türkiye maçı bilgileri 12:17
Alperen Atar dünya şampiyonu oldu! Alperen Atar dünya şampiyonu oldu! 12:10
Volkan Döne Halkbank'ta kalıyor! Volkan Döne Halkbank'ta kalıyor! 10:54
Avrupa'da tarihi başarı! Avrupa'da tarihi başarı! 10:51
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred'den transfer yanıtı F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred'den transfer yanıtı 10:41
Trabzonspor'un 205. yabancı oyuncusu! Trabzonspor'un 205. yabancı oyuncusu! 10:34