Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda kadrosunu yerli oyuncularla güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine almıştı. Tecrübeli sağ bekin Galatasaray'a verdiği transfer yanıtı ise netlik kazandı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 12:50
2022 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcunun sözleşmesinin haziran ayında bitecek olmasını fırsat bilen Cimbom, başarılı sağ bek için resmi teklif yapmıştı.
Pagineromaniste'de yer alan habere göre ise Zeki Çelik, Galatasaray'dan kendisine gelen transfer teklifini reddetti.
29 yaşındaki oyuncunun, sarı kırmızılılardan gelen cazip teklife nazik bir şekilde 'hayır' dediği aktarıldı.
Roma'nın, milli futbolcuyu takımda tutmak istediği ve yeni kontrat görüşmelerine başladığı ifade edildi.
Zeki Çelik'in, Roma ile yapacağı kontratın ardından 1.7 milyon Euro olan yıllık ücretinin 2 sene içinde 2-2.5 milyon Euro bandına çıkacağı bildirildi. Öte yandan iki taraf arasında istenen fiyat ile yapılan teklif arasındaki farkın yaklaşık 600.000 Euro brüt ücret olduğu kaydedildi.
BU SEZONKİ RAKAMLARI!
Zeki Çelik bu sezon Roma'da toplam 45 maçta görev aldı. Tecrübeli sağ bek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistle oynadı.
1.80 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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