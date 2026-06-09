Zeki Çelik'ten Galatasaray'a transfer yanıtı!

Zeki Çelik'in, Roma ile yapacağı kontratın ardından 1.7 milyon Euro olan yıllık ücretinin 2 sene içinde 2-2.5 milyon Euro bandına çıkacağı bildirildi. Öte yandan iki taraf arasında istenen fiyat ile yapılan teklif arasındaki farkın yaklaşık 600.000 Euro brüt ücret olduğu kaydedildi.