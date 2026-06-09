Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe'nin, Senegal futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Amara Diouf ile 2030 yılına kadar anlaşma sağladığı öne sürüldü. Uzun süren sakatlığını atlatan genç yıldızın yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibe katılması bekleniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 16:05
Afrika basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, genç futbolcuyla 2030 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme konusunda mutabakat sağladı.
Resmiyet kazanmayan anlaşmanın, önümüzdeki transfer döneminde duyurulabileceği öne sürülüyor.
Bir süredir sahalardan uzak kalmasına neden olan ciddi sakatlığını atlatan Diouf, yeniden antrenmanlara başladı.
Senegal ekibi Generation Foot'ta çalışmalarını sürdüren genç oyuncunun, yaz aylarında Fenerbahçe kadrosuna katılması bekleniyor.
Amara Diouf, özellikle genç milli takımlardaki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol kaydeden genç yıldız, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilerek büyük bir çıkış yakaladı.
GELECEĞİN MANE'Sİ YORUMLARI YAPILIYOR
Sahip olduğu teknik kapasite, oyun zekâsı ve gelişim potansiyeli nedeniyle ülkesinde büyük umut bağlanan Diouf, birçok futbol otoritesi tarafından "geleceğin Sadio Mane'si" olarak gösteriliyor.
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