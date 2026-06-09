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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin, Senegal futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Amara Diouf ile 2030 yılına kadar anlaşma sağladığı öne sürüldü. Uzun süren sakatlığını atlatan genç yıldızın yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekibe katılması bekleniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 16:05
Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe'de transfer hareketliği başladı.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Uzun süren sakatlık sürecini geride bırakan Amara Diouf'un, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılması bekleniyor.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertli kulübün, Senegal futbolunun en parlak genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen 18 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Afrika basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, genç futbolcuyla 2030 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme konusunda mutabakat sağladı.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Resmiyet kazanmayan anlaşmanın, önümüzdeki transfer döneminde duyurulabileceği öne sürülüyor.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Bir süredir sahalardan uzak kalmasına neden olan ciddi sakatlığını atlatan Diouf, yeniden antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Senegal ekibi Generation Foot'ta çalışmalarını sürdüren genç oyuncunun, yaz aylarında Fenerbahçe kadrosuna katılması bekleniyor.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Amara Diouf, özellikle genç milli takımlardaki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol kaydeden genç yıldız, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilerek büyük bir çıkış yakaladı.

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

GELECEĞİN MANE'Sİ YORUMLARI YAPILIYOR

Sahip olduğu teknik kapasite, oyun zekâsı ve gelişim potansiyeli nedeniyle ülkesinde büyük umut bağlanan Diouf, birçok futbol otoritesi tarafından "geleceğin Sadio Mane'si" olarak gösteriliyor.

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