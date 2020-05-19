Podolski'den Mesut Özil sözleri! "Arteta ile..."
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, İngiliz basınına verdiği röportajda ismi Fenerbahçe'yle anılan Arsenal'li süper star Mesut Özil hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Mesut'a övgüler yağdıran Poldi, Türk asıllı Alman yıldızın yeni hocası Mikel Arteta ile arasındaki uyuma dikkat çekti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Antalyaspor'un yıldızı Lukas Podolski, Arsenal'den ayrılacağı konuşulan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
"MESUT, ARTETA İLE DAHA İYİ OYNUYOR"
Alman yıldız, Sky Sports'a verdiği röportajda, "Mesut Özil benim için tartışmasız harika bir oyuncu. Bazen teknik direktörle bir sorun oluyor ya da bir sakatlık. Futbolda böyle şeyler oluyor, bazen bu durumla baş etmek zorunda kalıyorsunuz. Mesut Özil ve Arteta öncekine göre daha uyumlu. Birlikte oynadılar ve birbirlerini tanıyorlar. Özil yeniden sahada ve izlediğim maçlarda eski teknik direktörle (Unai Emery) olduğundan çok daha iyi oynuyor" ifadesini kullandı.
"SÜPER LİG İÇİN BEKLİYORUZ"
Podolski, Bundesliga'nın yeniden başladığı için mutlu olduğunu da belirtirken, Süper Lig'in durumu hakkında ise, "Bize bir tarih verdiler ancak henüz netleşmedi. Ne olacağını göreceğiz çünkü birkaç kulüpte corona virüsü var. Hazırız ve kurallara uyuyoruz ancak yapacağımız tek şey beklemek" diye konuştu.
- 19.05.2020
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