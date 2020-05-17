Mesut Özil'in bağışı ile Manisa'da 120 aileye yardım edildi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'in yardımı Manisa'ya ulaştı!

'in bağışı ile 'da 120 aileye yardım edildi

Mesut Özil'in bağışı ile Manisa'da 120 aileye yardım edildi

İngiliz ekibi 'in formasını giyen Türk asıllı futbolcu 'in 'a yapmış olduğu bağıştan, Yunusemre'de yaşayan 120 aileye yardım yapıldı.

'de yaşayan ve 'de forma giyen Türk asıllı futbolcu , futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Türk 'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Özil, bu kez de Kızılay'ın "Dertler paylaştıkça bitecek yeter ki inan buna" sloganıyla yürüttüğü Ramazan Kampanyasına bağışta bulunmuştu. Daha fazla ihtiyaç sahibinin yardımlardan yararlanması için Kızılay'a 713 bin TL'lik bağış yapan Özil, iftar yemeği ve gıda kolileriyle yurt içi ve yurt dışındaki insanlara destek oldu.

Mesut Özil tarafından Kızılay'a verilen gıda kolilerinden 120 tanesi Türk Kızılay Yunusemre Şubesi'ne gönderildi. Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim ve Kızılay gönülleri ihtiyaç sahiplerine kolileri dağıttı. Başkan Sevim, Mesut Özil'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.


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  1. 17.05.2020
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