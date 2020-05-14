Mesut Özil annesine verdiği sözü tutacak! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de Mesut Özil aşkı yeniden alevlenmeye başladı. Sarı-lacivertli taraftarların gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyla ilgili müjdeli haber Almanya'dan geldi. Buna göre Mesut Özil annesine verdiği sözü tutacak ve Fenerbahçe forması giyecek.
14 Mayıs 2020 Perşembe 06:46
Güncelleme: 14.05.2020 06:46
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Geçtiğimizsezondan bu yana Fenerbahçe ile ismi daha çok anılmaya başlayan Mesut Özil için İngiliz ve Alman medyasında da her gün yeni iddialar ortaya atılıyor.
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Sarı-lacivertli taraftarlar da Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'den gelecek olumlu haberi bekliyor.
Hemen hemen her transfer döneminde sarı-lacivertli takımın gündemine gelen yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın olduğu öne sürülmüştü.
Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi için sosyal medyada kampanyalar başlarken heyecan tavan yaptı.
FENERBAHÇE'YE MÜJDE! Söz konusu transferle ilgili Alman basını flaş bir iddia ortaya attı ve sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.