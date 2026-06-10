CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!

Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Rangers forması giyen 22 yaşındaki Portekizli forvet Youssef Chermiti ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin genç golcünün transferi için Porto ve PSV ile yarış halinde olduğu belirtilirken, İskoç temsilcisinin oyuncu için istediği bonservis bedeli de netlik kazandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!

Golcüsü Victor Osimhen'i takımda tutmak isteyen Galatasaray, forvette yıldız futbolcuya önemli bir alternatif yaratmaya çalışıyor.

Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!

Arjantinli Mauro İcardi konusundaki belirsizlik bütün hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılılar alternatif isimlere de yöneliyor. Bu futbolculardan birisinin de İskoç ekibi Rangers forması giyen 22 yaşındaki Portekizli golcü Youssef Chermiti olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!

22 yaşında 1.92 boyundaki futbolcuyla Galatasaray yönetiminin yakından ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!

Chermiti yetenekleri ve gol bölgesindeki etkisiyle Icardi'ye önemli bir alternatif olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!

Bu haberin sahibi ise Portekiz'de yayın yapan Correio da Manha. Haberde Galatasaray ve PSV'nin Portekizli golcüye talip olduğu ve teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!

İskoç ekibinin belirlediği bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtilen haberde, Tunus asıllı yıldızın iyi bir sezonu geride bıraktığı belirtildi.

Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!

10+4 yabancı kuralına da uygun olan 22 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 41 resmi maça çıkarken 15 gol kaydetti ve 3 de asiste imzasını atarak takımına katkı sağladı.

Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!

"O DA BAHSETMİŞTİ"

Uzun boyu ile dikkat çeken genç futbolcu özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Uzun boyuna karşın yerden de oldukça etkili olan Youssef Chermiti, sarı-kırmızılı takımda ikinci forvet olarak Okan Buruk'un tercih edebileceği bir futbolcu. Transfer gelişmesini Rudy Galetti de duyurmuştu.

G.Saray’da Gedson için flaş maliyet!
G.Saray'dan R. Madrid'in yıldızına kanca!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
CANLI | ABD'den "Apache" misillemesi! İran Bahreyn'de ABD donanmasını vurdu | Kuveyt'te patlama sesleri
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Gimenez hamlesi!
Aziz Yıldırım'dan Grimaldo ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! 00:38
Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür 00:38
G.Saray’da Gedson için flaş maliyet! G.Saray’da Gedson için flaş maliyet! 00:38
Aziz Yıldırım'dan Guendouzi kararı! Aziz Yıldırım'dan Guendouzi kararı! 00:38
Trabzonspor'da ayrılık açıklandı! Trabzonspor'da ayrılık açıklandı! 00:38
Davinson Sanchez'den transfer sözleri! Davinson Sanchez'den transfer sözleri! 00:38
Daha Eski
Beşiktaşlı yıldıza transfer teklifi! Beşiktaşlı yıldıza transfer teklifi! 00:38
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları 00:38
Zeki Çelik'ten G.Saray'a transfer yanıtı! Zeki Çelik'ten G.Saray'a transfer yanıtı! 00:38
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred'den transfer yanıtı F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred'den transfer yanıtı 00:38
Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! 00:38
G.Saray'a Benfica'dan forvet! G.Saray'a Benfica'dan forvet! 00:38