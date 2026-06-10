Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!

Chermiti yetenekleri ve gol bölgesindeki etkisiyle Icardi'ye önemli bir alternatif olarak gösteriliyor.

Bu haberin sahibi ise Portekiz'de yayın yapan Correio da Manha. Haberde Galatasaray ve PSV'nin Portekizli golcüye talip olduğu ve teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.