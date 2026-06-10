Galatasaray'da hücuma Portekizli joker: Youssef Chermiti!
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Rangers forması giyen 22 yaşındaki Portekizli forvet Youssef Chermiti ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin genç golcünün transferi için Porto ve PSV ile yarış halinde olduğu belirtilirken, İskoç temsilcisinin oyuncu için istediği bonservis bedeli de netlik kazandı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Chermiti yetenekleri ve gol bölgesindeki etkisiyle Icardi'ye önemli bir alternatif olarak gösteriliyor.
Bu haberin sahibi ise Portekiz'de yayın yapan Correio da Manha. Haberde Galatasaray ve PSV'nin Portekizli golcüye talip olduğu ve teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
İskoç ekibinin belirlediği bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtilen haberde, Tunus asıllı yıldızın iyi bir sezonu geride bıraktığı belirtildi.
10+4 yabancı kuralına da uygun olan 22 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 41 resmi maça çıkarken 15 gol kaydetti ve 3 de asiste imzasını atarak takımına katkı sağladı.
"O DA BAHSETMİŞTİ"
Uzun boyu ile dikkat çeken genç futbolcu özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Uzun boyuna karşın yerden de oldukça etkili olan Youssef Chermiti, sarı-kırmızılı takımda ikinci forvet olarak Okan Buruk'un tercih edebileceği bir futbolcu. Transfer gelişmesini Rudy Galetti de duyurmuştu.
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