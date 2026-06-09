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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! İşte A Milli Takımızın sıralamadaki yeri

Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! İşte A Milli Takımızın sıralamadaki yeri

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, turnuvanın favorileri de netleşmeye başladı. Peki A Milli Futbol Takımımız bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 14:22
Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! İşte A Milli Takımızın sıralamadaki yeri

Milli takımlar seviyesinde 1 numaralı organizasyon olan Dünya Kupası bu yıl ilk kez 3 ülkenin ortaklığında gerçekleşecek.

Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! İşte A Milli Takımızın sıralamadaki yeri

Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.

Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! İşte A Milli Takımızın sıralamadaki yeri

İlk kez 1930'da Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası bu yıl 23. kez gerçekleşecek. Ntvspor'da yer alan habere göre, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçı öncesinde 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonluk oranları belli oldu.

Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! İşte A Milli Takımızın sıralamadaki yeri

Son Avrupa şampiyonu İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü şampiyonluk adayı olarak gösterildi. İspanya'yı Avrupa ülkeleri takip ederken Fransa ikinci, İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! İşte A Milli Takımızın sıralamadaki yeri

Güney Amerika temsilcileri Arjantin ve Brezilya ise turnuvada en güçlü dördüncü şampiyonluk adayları olarak ortaya çıktı.

Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! İşte A Milli Takımızın sıralamadaki yeri

Turnuva D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız ise kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! İşte A Milli Takımızın sıralamadaki yeri

DÜNYA KUPASI'NIN FAVORİLERİ

2026 Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri ve oranları şöyle:

1-) İspanya: 5.50

2-) Fransa: 6.00

3-) İngiltere: 7.00

4-) Portekiz: 9.00

5-) Arjantin, Brezilya: 9.20

6-) Almanya: 15.00

7-) Hollanda: 19.00

8-) Norveç: 27.00

9-) Belçika, Kolombiya: 35.00

10-) Fas, Japonya: 50.00

11-) ABD: 60.00

12-) Meksika, Uruguay: 70.00

13-) TÜRKİYE: 80.00

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