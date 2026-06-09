Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri açıklandı! İşte A Milli Takımızın sıralamadaki yeri
2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, turnuvanın favorileri de netleşmeye başladı. Peki A Milli Futbol Takımımız bu listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 14:22
Son Avrupa şampiyonu İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü şampiyonluk adayı olarak gösterildi. İspanya'yı Avrupa ülkeleri takip ederken Fransa ikinci, İngiltere üçüncü sırada yer aldı.
Güney Amerika temsilcileri Arjantin ve Brezilya ise turnuvada en güçlü dördüncü şampiyonluk adayları olarak ortaya çıktı.
Turnuva D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız ise kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...
DÜNYA KUPASI'NIN FAVORİLERİ
2026 Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri ve oranları şöyle:
1-) İspanya: 5.50
2-) Fransa: 6.00
3-) İngiltere: 7.00
4-) Portekiz: 9.00
5-) Arjantin, Brezilya: 9.20
6-) Almanya: 15.00
7-) Hollanda: 19.00
8-) Norveç: 27.00
9-) Belçika, Kolombiya: 35.00
10-) Fas, Japonya: 50.00
11-) ABD: 60.00
12-) Meksika, Uruguay: 70.00
13-) TÜRKİYE: 80.00
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