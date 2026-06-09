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Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3. kez boy gösterecek!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3. kez boy gösterecek!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü kez mücadele edecek. 10 Haziran'da ABD ile başlayacak turnuvada Türkiye, Fransa, İtalya ve Kanada gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 12:32
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3. kez boy gösterecek!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 3. kez mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2026 sezonu 10 Haziran'da başlayacak. Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarını karşı karşıya getiren organizasyon, erkeklerde 8. defa düzenlenecek. Üç ayaktan oluşacak VNL'e katılan 18 takım, her hafta 4'er karşılaşma oynayacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.

TÜRKİYE 16'NCILIKTAN ÖTESİNİ GÖREMEDİ

Turnuvaya ilk kez katıldığı 2024'te 1 galibiyet, 11 mağlubiyetle 16. olan ay-yıldızlılar, katılımcı sayısının 16'dan 18'e yükseltildiği geçen sezon ise 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 17. sırayı aldı.

Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye, bu sezonki ilk maçında 10 Haziran'da TSİ 18.00'de ABD ile karşılaşacak. ABD'ye karşı oynadığı son 4 resmi maçı da kaybeden milliler, geçen yıl rakibiyle VNL'de yaptığı karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.

Türkiye, organizasyonun ilk ayağında ABD'nin yanı sıra 13 Haziran'da 2022 ve 2024 şampiyonu Fransa, 14 Haziran'da da İtalya ve ev sahibi Kanada ile mücadele edecek.

İtalyan kulübü Piacenza'nın formasıyla 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki smaçör Efe Mandıracı, sakatlığı sebebiyle ilk hafta müsabakalarında oynayamayacak.

Türkiye'nin ilk etaptaki kadrosu ve organizasyondaki maç programı (TSİ) şöyle:

KADRO

İlk hafta maçları için Kanada'da bulunan milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

TSİ MAÇ PROGRAMI

1. hafta (Ottawa, Kanada):

10 Haziran:

18.00 Türkiye-ABD

13 Haziran

02.30 Türkiye-Fransa

14 Haziran

02.30 Türkiye-İtalya

14 Haziran

21.30 Kanada-Türkiye

2. hafta (Gliwice, Polonya):

24 Haziran

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran

17.30 Belçika-Türkiye

3. hafta (Belgrad, Sırbistan):

15 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz

17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz

17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz

14.00 Türkiye-İran

EN BAŞARILI TAKIM POLONYA

Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.

Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor. Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.

Geride kalan 7 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde yarı final oynayan takımlar şöyle:

Yıl Final 3'üncülük maçı
Şampiyon Skor 2'nci 3'üncü Skor 4'üncü
2018 Rusya 3-0 Fransa ABD 3-0 Brezilya
2019 Rusya 3-1 ABD Polonya 3-0 Brezilya
2021 Brezilya 3-1 Polonya Fransa 3-0 Slovenya
2022 Fransa 3-2 ABD Polonya 3-0 İtalya
2023 Polonya 3-1 ABD Japonya 3-2 İtalya
2024 Fransa 3-1 Japonya Polonya 3-0 Slovenya
2025 Polonya 3-0 İtalya Brezilya 3-1 Slovenya

NOT: Turnuva, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

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