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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yıldırım son olarak sarı-lacivertli taraftarları coşturacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid'in yıldız ismi Kanarya için top koşturabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Aziz Yıldırım, yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezonda taraftarı heyecanlandıracak yıldız isimleri kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Brahim Diaz oldu.

Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Asıl mevkisi sağ kanat olan 26 yaşındaki oyuncu, 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Brahim Diaz, Avrupa futbolunun önemli hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.

Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Faslı yıldızın durumu yakından takip ediliyor.

Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Brahim Diaz şu sıralar Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Bu nedenle oyuncuyla doğrudan temas kurulmasının kısa vadede zor olduğu belirtiliyor.

Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Ancak Fenerbahçe yönetiminin, transfer şartlarını öğrenmek amacıyla yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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