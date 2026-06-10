Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Aziz Yıldırım düğmeye bastı
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yıldırım son olarak sarı-lacivertli taraftarları coşturacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid'in yıldız ismi Kanarya için top koşturabilir. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.
Asıl mevkisi sağ kanat olan 26 yaşındaki oyuncu, 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Brahim Diaz, Avrupa futbolunun önemli hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Faslı yıldızın durumu yakından takip ediliyor.
Brahim Diaz şu sıralar Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
Bu nedenle oyuncuyla doğrudan temas kurulmasının kısa vadede zor olduğu belirtiliyor.
Ancak Fenerbahçe yönetiminin, transfer şartlarını öğrenmek amacıyla yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
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