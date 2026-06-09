CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları!

Göztepe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi kadro revizyonuna gidiyor. Heliton, Krastev, Ekrem ve Uğur Kaan'ın ardından 3-4 futbolcuyla daha yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 12:17
Göztepe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kaan'la vedalaşan sarı-kırmızılılarda, futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Göz-Göz'de çapraz bağları kopan stoper Furkan, ara transferde gelip beklentileri karşılayamayan Ganalı orta saha Musah Mohammed ve Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'in gönderilme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mohammed'in ve 2030 senesine kadar anlaşılan Guilherme'nin kiralanabileceği bildirildi.

KAPTAN İSMAİL TEKNİK EKİBE

Özellikle Mohammed için eski kulüplerinin istekli olduğu ve yakın zamanda 24 yaşındaki futbolcunun geleceğinin netleşeceği öğrenildi. Göztepe, kaptanı İsmail Köybaşı'nı ise teknik ekipte değerlendirmeyi planlıyor. Son 2 senedir yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı şekilde forma giyemeyen 37 yaşındaki tecrübeli sol bekin aktif futbolculuk kariyerini noktalayıp sarı-kırmızılılarda antrenörlük hayatına başlaması bekleniyor. Sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov'un, karakterli duruşuyla tüm takım tarafından sevilen İsmail Köybaşı ile kesinlikle yola devam etmek istedikleri de gelen haberler arasında.

Zeki Çelik'ten G.Saray'a transfer yanıtı!
G.Saray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP'de savaş günü! Kemal Kılıçdaroğlu toplantıya katılmayacak | Gruba ziyaretçi yasağı... Küfür kıyamet kavga
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Benfica'dan forvet!
Fenerbahçe'de flaş Wan-Bissaka gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeki Çelik'ten G.Saray'a transfer yanıtı! Zeki Çelik'ten G.Saray'a transfer yanıtı! 12:50
Avustralya-Türkiye maçı ne zaman? Avustralya-Türkiye maçı ne zaman? 12:50
Basketbol Süper Ligi'nde yarı final! Basketbol Süper Ligi'nde yarı final! 12:39
Yedikule Hisarı'nda Dünya Kupası maçı keyfi Yedikule Hisarı'nda Dünya Kupası maçı keyfi 12:32
Voleybol milli takımı VNL 2026'da! Voleybol milli takımı VNL 2026'da! 12:30
Göztepe’de ayrılıklar sürecek! Göztepe’de ayrılıklar sürecek! 12:17
Daha Eski
Malta-Türkiye maçı bilgileri Malta-Türkiye maçı bilgileri 12:17
Alperen Atar dünya şampiyonu oldu! Alperen Atar dünya şampiyonu oldu! 12:10
Volkan Döne Halkbank'ta kalıyor! Volkan Döne Halkbank'ta kalıyor! 10:54
Avrupa'da tarihi başarı! Avrupa'da tarihi başarı! 10:51
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred'den transfer yanıtı F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred'den transfer yanıtı 10:41
Trabzonspor'un 205. yabancı oyuncusu! Trabzonspor'un 205. yabancı oyuncusu! 10:34