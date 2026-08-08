Karacabey’den 5 imza birden

Karacabey Belediyespor, iç transferde Niyazi Batuhan Salman ve Doğanay Kılıç ile 1'er yıllık, Elazığspor'dan orta saha Ahmet Ertuğrul Öztürk, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Arda Yumurtacı ve Bursa Yıldırımspor'dan sağ bek Abdulkadir Dursun ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Karacabey Belediyespor, iç transferde Niyazi Batuhan Salman ve Doğanay Kılıç ile 1'er yıllık, Elazığspor'dan orta saha Ahmet Ertuğrul Öztürk, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Arda Yumurtacı ve Bursa Yıldırımspor'dan sağ bek Abdulkadir Dursun ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.