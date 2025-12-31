CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Diyarbekir üzüntüsü

Diyarbekir üzüntüsü

Geçen sezon 2. Lig'den düşen Diyarbekirspor, bu sezon da 3. Lig'de zor günler geçiriyor. 2. Grup'ta 18 puanla 10. yeşil-kırmızılılarda, şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldiği dönemde Başkanvekili görevindeki iş insanı Veysi Avşar, yaşanan tabloya ilişkin, takımın haline üzüldüğünü ve sahipsiz kalmayacağını söyledi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Diyarbekir üzüntüsü
Geçen sezon 2. Lig'den düşen Diyarbekirspor, bu sezon da 3. Lig'de zor günler geçiriyor. 2. Grup'ta 18 puanla 10. yeşil-kırmızılılarda, şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldiği dönemde Başkanvekili görevindeki iş insanı Veysi Avşar, yaşanan tabloya ilişkin, takımın haline üzüldüğünü ve sahipsiz kalmayacağını söyledi.
F.Bahçe'den Mert Günok kararı! Resmi imza...
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
G.Saray'ın orta sahası Komşu'dan!
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:14
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:14
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 01:14
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13
Daha Eski
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:08
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 00:46
G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! 00:14
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 00:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 00:14
Milan’dan Icardi planı! Milan’dan Icardi planı! 00:14