Diyarbekir üzüntüsü

Geçen sezon 2. Lig'den düşen Diyarbekirspor, bu sezon da 3. Lig'de zor günler geçiriyor. 2. Grup'ta 18 puanla 10. yeşil-kırmızılılarda, şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldiği dönemde Başkanvekili görevindeki iş insanı Veysi Avşar, yaşanan tabloya ilişkin, takımın haline üzüldüğünü ve sahipsiz kalmayacağını söyledi.
Geçen sezon 2. Lig'den düşen Diyarbekirspor, bu sezon da 3. Lig'de zor günler geçiriyor. 2. Grup'ta 18 puanla 10. yeşil-kırmızılılarda, şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldiği dönemde Başkanvekili görevindeki iş insanı Veysi Avşar, yaşanan tabloya ilişkin, takımın haline üzüldüğünü ve sahipsiz kalmayacağını söyledi.